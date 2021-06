Kultur

Der Klang Salzburgs - Mozarts Vermächtnis

Salzburg ist weltweit ein Begriff für Musik, und in der Stadt schwingen und erklingen viele berühmte Töne und Melodien. Ein Klang ist in der Barockstadt am Nordrand der Alpen allerdings allgegenwärtig: die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.

03.07.2021