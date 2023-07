Dance Around the World: London

Wie immer ist Erics Reise ein bewegendes Roadmovie: Er tanzt vor dem Buckingham Palace und durch die Abbey Road, er trifft im Park seinen – gerade in Cannes ausgezeichneten – Freund Hofesh Shechter zum Fußballspiel und versprüht die gute Laune und Positivität eines großen Tänzers. Am Ende weiß er: In London sein bedeutet allein schon "to dance around the world".