Kräuterlikör und Papayasalat

In einer kleinen Likör-Manufaktur in Bad Homburg probieren Chef Stefan Alles und Kochbuchautor Evert Kornmeyer aus, was man mit dem "Reichs-Post Bitter" von 1853 noch alles machen kann. Evert steuert auch Rezepte aus seinem Buch über die Sommerküche des Kaisers in der Kurstadt bei.

Datum: 28.09.2021