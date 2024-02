Kultur

Webenheimer-Walnuss-Waffeln mit Erdbeeren

In der neuen Staffel zieht es das "Mit Herz am Herd"-Team in Urlaubsgebiete im Saarland, in der Pfalz und im benachbarten Lothringen. Am Fuß des Gollensteins in Blieskastel bereiten Sternekoch Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena Sierra und Michael Koch ein Dessert mit regionalen Zutaten zu: Webenheimer-Walnuss-Waffeln mit Erdbeersorbet und frischen Früchten. Cliffs Tipp: Damit der Eischnee für den Waffelteig steif und luftig wird, die Rührschüssel vor dem Schlagen mit einer Zitrone ausreiben.

Datum: 28.02.2024