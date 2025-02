Kultur

Am Pass mit Sterne-Koch Sonja Baumann und Erik Scheffler

Sonja Baumann und Erik Scheffler sind kein Liebespaar, aber ein Paar am Herd. Sie sind im Restaurant "NeoBiota" in Köln ein Küchenchef-Duo. In ihrer Freizeit nehmen sie gemeinsam Podcasts auf. Für ihre Kochkunst wurden sie mit einem Stern ausgezeichnet, den sie auch schon mehrfach verteidigt haben. Sonja hat eine Leidenschaft für Frühstück, so können Gäste auf Sterneniveau frühstücken. Erik ist ein Nachtmensch und will primär innovative Küche servieren.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 25.03.2025