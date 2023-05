Eröffnet werden die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur am 28. Juni um 18:30 Uhr. Vom 29. Juni bis 1. Juli stellen sich im ORF-Landesstudio die 14 Autor:innen der siebenköpfigen Bachmann-Jury und auch das Publikum kann wieder vor Ort mitfiebern. Am Sonntag, den 02. Juli werden ab 11 Uhr der 47. Ingeborg-Bachmann-Preis, sowie die vier weiteren Preise vergeben.



Erstmals führen Peter Fässlacher und Cécile Schortmann durch die Live-Sendungen. In den Mittagspausen werden aktuelle Themen mit Live-Gesprächen vertieft.



In der Jury gibt es zwei Neuzugänge: unter dem Vorsitz der Literaturkritikerin Insa Wilke werden die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, sowie der Literaturwissenschaftler und Kritiker Thomas Strässle in Klagenfurt mit dabei sein.

Die weiteren Juror*innen sind die Herausgeberin des Magazins "Literarische Welt" Mara Delius, die Feuilleton-Chefin der Wochenzeitschrift "Die Furche" Brigitte Schwens-Harrant, der Leiter des Grazer Literaturhauses Klaus Kastberger und der Publizist Philipp Tingler.



14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Ukraine, Großbritannien, Polen und Frankreich gehen ins Rennen um eine der begehrtesten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum.