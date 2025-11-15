Hauptnavigation

Kabarett & Comedy

Die Tafelrunde - Sendung vom 15. November 2025

In der satirischen Diskussionsrunde "Die Tafelrunde" nehmen bekannte Kabarettistinnen und Kabarettisten die Ereignisse des Monats pointiert aufs Korn. Mit scharfer Zunge, Witz und einem Schuss Selbstironie servieren sie politische Pointen und gesellschaftliche Beobachtungen – bissig, aktuell und garantiert unterhaltsam.

Sendetermin
15.11.2025
03:40 - 04:35 Uhr

Gemeinsam lassen sie die wichtigsten Themen der letzten Wochen mit viel Humor Revue passieren.

Und das Line-Up kann sich wirklich sehen lassen: Mit dabei sind Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper, Gernot Haas und Aida Loos.

