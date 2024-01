Hudson River - Der Fluss zwischen Wildnis und Skyline

Henderson Lake im Winter.

Quelle: ORF/Skyland Productions.

Eine der berühmtesten Wasserstraßen Nordamerikas entspringt als dünnes Rinnsal 500 Kilometer nördlich von New York City am Mount Marcy, dem höchsten Berg des Bundesstaats New York. Ein kleiner See gilt als der Ursprung des Hudson, er trägt den zauberhaften Namen "Lake Tear of the Clouds".



Und märchenhaft auch ist die Landschaft, die sich an den Ufern des noch jungen Hudson ausbreitet: Die scheinbar endlosen Nadelwälder der Adirondack-Berge mit wilden Gebirgsbächen, tosenden Wasserfällen und zahlreichen Seen.