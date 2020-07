In dem Gespräch, in das Hollis Gavin verwickeln kann, erzählt dieser dem Detective, wie er sich in seine neue Nachbarin Shana verliebte. Deren Mann Joe ihn mit seinem Bekehrungswillen und seiner Gottesfurcht zur Weißglut brachte. Als Shana sich in Gavin verliebte und Joe davon erfuhr, wollte der seine Frau unter keinen Umständen gehen lassen. Nach und nach dämmert dem Detective, welches Spiel hier gespielt wird.



Eine ungewöhnliche Ausgangssituation wählte Matthew Chapman für "The Ledge - Am Abgrund": Was zunächst wie die Verzweiflungstat eines Selbstmörders aussieht, ist der Showdown in einem Liebes- und Eifersuchtsdrama. Im Zentrum der fatalen Dreiecksbeziehung steht Superstar Liv Tyler, um die ein erbitterter Kampf beginnt, bei dem sich Charlie Hunnam in der Rolle des atheistischen Lebemanns und Ehebrechers sowie Patrick Wilson als ultra-christlicher Gatte gegenüberstehen. Ihre Rivalität zeigt sich in philosophischen Rededuellen über Glaube und Wille, die schließlich zu einem Teil eines tragischen Dilemmas werden.