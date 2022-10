Laura kehrt mit ihren beiden Kindern für die Hochzeit ihrer Schwester Ana in ihr kastilisches Heimatdorf zurück. Dass ihr Ehemann Alejandro wegen dringender Geschäfte in Buenos Aires bleiben musste, ist der einzige Wermutstropfen bei der ausgelassenen Feier ihrer Großfamilie. Als in der Nacht plötzlich ihre 16-jährige Tochter Irene verschwindet, beginnt für Laura ein Albtraum. Die Kidnapper lassen unmissverständlich wissen: Wenn die Polizei eingeschaltet wird, bedeutet das für die Geisel den Tod.



Lauras Jugendliebe Paco und ihr Schwager Fernando stehen der verzweifelten Mutter in dieser schweren Situation bei. Nicht nur die Sorge um das Mädchen, sondern auch ein schrecklicher Verdacht versetzt die Familie in zusätzliche Unruhe: Jemand aus ihrem Kreis muss den Kidnappern geholfen haben.



Auch das Lösegeld aufzubringen, erweist sich als schwieriger als gedacht. Alejandro, inzwischen aus Argentinien nachgereist, ist längst nicht mehr der erfolgreiche Geschäftsmann von früher. Nun richten sich Lauras Hoffnungen auf Paco, dem sie einst das Land für sein florierendes Weingut zu einem Freundschaftspreis verkauft hat. Nur er kann die geforderten 3000 Euro aufbringen.



In dem Psychothriller "Offenes Geheimnis" stand das oscarprämierte Traumpaar Penélope Cruz und Javier Bardem, das seit 2010 verheiratet ist und zwei Kinder hat, bereits zum sechsten Mal gemeinsam vor der Kamera: Penélope Cruz spielt eine verzweifelte Mutter, die auf die Hilfe ihrer Jugendliebe angewiesen ist, um das Leben ihrer entführten Tochter zu retten. Ebenso präzise wie schonungslos zerlegt Regisseur Asghar Farhadi das harmonische Gefüge einer Großfamilie. Der zweifache Oscarpreisträger führt seinen hoch spannenden Kinofilm auf das titelgebende Geheimnis hin, dass die von Penélope Cruz gespielte Hauptfigur seit Jahren eisern für sich behält – und von dem alle in ihrem Heimatdorf insgeheim wissen.