  4. 22 Kugeln – Die Rache des Profis
Ein Mann beugt sich über eine anderen Mann mit einer großen Narbe im Gesicht und legt seine Hand auf seinen Kopf.

Film

22 Kugeln – Die Rache des Profis

In der Unterwelt von Marseille ist Charly Matteï eine lebende Legende: Lange Jahre gehörte er zu den führenden Köpfen des organisierten Verbrechens – nur Drogenhandel war für ihn tabu.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2025
22:25 - 00:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Spielfilm

Aber seine Zeiten als Gangster sind ohnehin vorbei. Seine Revieranteile hat sein Jugendfreund und Partner Tony Zacchia übernommen. Seither führt er mit seiner Familie ein friedliches Leben in der südfranzösischen Provinz. Bis er von maskierten Killern attackiert wird.

22 Kugeln treffen seinen Körper – doch wie durch ein Wunder überlebt Charly den blutigen Anschlag. Die Polizistin Marie Goldman wird mit dem Fall betraut. Sie hat noch eine alte Rechnung mit dem Ex-Mafioso offen, glaubt sie doch, dass er einst ihren Ehemann tötete. Aber Charly denkt gar nicht daran, ihr Hinweise auf die Attentäter zu geben. Nach einem weiteren, missglückten Mordanschlag flüchtet er in ein sicheres Versteck und beschließt, die Killer auf eigene Faust zur Strecke zu bringen. Bei seinem Rachefeldzug findet Charly bald heraus, dass die größte Gefahr für ihn und seine Familie von jenen Menschen ausgeht, denen er am meisten vertraute.

Die Geschichte von „22 Kugeln – Die Rache des Profis“ wurde von dem realen Fall des Mafiabosses Jacques Imbert inspiriert, der 1977 in Marseille von ebenso vielen Kugeln eines Killerkommandos getroffen wurde – und überlebte. Produzent Luc Besson („Leon - Der Profi“) und Regisseur Richard Berry machen daraus einen düsteren Thriller, der nicht nur durch mitreißende Actionszenen überzeugt, sondern auch durch glaubwürdige Charaktere. Den brutalen Gegenspieler von Jean Reno verkörpert eindringlich Kad Merad, hierzulande vor allem durch Komödien wie "Fasten auf Italienisch" und "Willkommen bei den Sch'tis" bekannt.

Darsteller

  • Charly Matteï - Jean Reno
  • Yasmina Telaa - Gabriella Wright
  • Aurelio Rampoli - Richard Berry
  • Tony Zacchia - Kad Merad
  • Marie Goldman - Marina Foïs

Stab

  • Regie - Richard Berry

