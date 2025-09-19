Hauptnavigation

Eine Frau in einem beschmutzten Unterkleid sitzt am Boden eines schmutzigen Kellerraums. Durch einen Lüftungsschacht fällt Sonnenlicht. Im Vordergrund liegt eine leere Kunststoffflasche auf dem Boden. Im Hintergrund stehen ein Eimer und eine Schüssel auf dem Boden.

Film

Das Geheimnis des Totenwaldes (2/3)

LKA-Chef Thomas Bethge initiiert einen TV-Auftritt seiner depressiven Mutter. Deren verzweifelter Appell, ein Lebenszeichen ihrer Tochter zu erhalten, bleibt erfolglos.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
19.09.2025
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Enttäuscht versucht sie, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Thomas Bethge rettet sie gerade noch rechtzeitig. Auch Robert Neder und seine Tochter Theresa leiden immer stärker unter der Belastung.

Obwohl die vermeintlichen Indizien keine Grundlage für eine Anklage bieten, steht Barbaras Ex-Mann Robert immer noch auf der Liste der Verdächtigen.

In Weesenburg beginnt Anne Bach auf Bitten von Thomas Bethge, nochmals alle Akten zu prüfen. Dabei macht sie eine überraschende Entdeckung: Barbara Neder hatte wenige Tage vor ihrem Verschwinden den Friedhofsgärtner Jürgen Becker kennengelernt. Er ist mehrfach vorbestraft – auch wegen einer Vergewaltigung. Nun spricht viel für Becker als Hauptverdächtigen des Mordes an Barbara Neder.

Gemeinsam mit einer jungen Staatsanwältin erreicht Anne Bach schließlich gegen erhebliche Widerstände eine Durchsuchung von Beckers Haus. Sie machen einen ungeheuerlichen Fund: Becker hat ein geheimes Zimmer, zu dem seine Frau keinen Zutritt hatte. Dort finden sich Waffen, Handschellen und andere Utensilien, um Menschen gefangen zu halten. Ein Leichenspürhund schlägt an, und man findet ein im Garten vergrabenes Auto. Doch von Barbara Neder findet sich keine Spur.

Becker kann durch einen Fehler der Polizei fliehen und taucht unter. Nach einer Flucht quer durch Deutschland wird er schließlich festgesetzt und in Untersuchungshaft gebracht. Doch als Bach und Gerke im Gefängnis ankommen, um ein erstes Verhör zu führen, erleben sie eine böse Überraschung.

Darsteller

  • Thomas Bethge - Matthias Brandt
  • Anne Bach - Karoline Schuch
  • Silke Bodenbender - Silke Bodenbender
  • Jan Gerke - August Wittgenstein
  • Robert Neder - Nicholas Ofczarek
  • Marianne Bethge - Jenny Schily

Stab

  • Regie - Sven Bohse
  • Drehbuch - Stefan Kolditz

