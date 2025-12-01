Film
Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein
Nina fiebert auf Weihnachten hin. Dass ihr Stiefvater nicht nur seine Ex-Frauen und deren neue Partner, sondern auch fünf „Geschwister“ beisteuert, lässt sie auf ein großes Fest hoffen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 26.12.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Aber leider lebt die geliebte Oma nicht mehr, die noch im letzten Jahr die 13-köpfige Patchworkfamilie zusammengeschweißt hat. Als sich „Onkel“ Horst beim missglückten Planungstreffen eine blutige Nase holt, rückt die Besinnlichkeit in weite Ferne.
Um Weihnachten zu retten, beschließt Ninas 16-jähriger Bruder Jeremy, eine Geheimoperation zu starten. Mit Jerrys Kreditkarte ausgestattet, machen sich die sechs Kinder heimlich auf den Weg zu einer Almhütte in den Tiroler Bergen.
Jetzt beginnt für die zerstrittenen Eltern nicht nur die Suche, sondern auch das Nachdenken über sich selbst. Erst als sie sich ihren Lebenslügen und Geheimnissen stellen, beginnen die egoistischen Erwachsenen, den Zauber der Weihnacht zu verstehen.
Darsteller
- Jerry - Juergen Maurer
- Andrea - Maria Furtwängler
- Bea - Sarah Bauerett
- Till - Manuel Rubey
- Nicole - Dennenesch Zoudé
- Horst - Leo Reisinger
- Shirin - Pegah Ferydoni
- Großmutter - Inge Maux
- Nina - Lotta Herzog
- Jeremy - Liam Noori
Stab
- Regie - Mirjam Unger
- Drehbuch - Martin Rauhaus