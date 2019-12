Bier Royal (2/2)

Diese hat sich zwischenzeitlich in ein Wellnesshotel zurückgezogen und wird aufgrund kompromittierender Fotos mit einem tschechischen Gigolo in der Presse lächerlich gemacht. Zu allem Überfluss verweigert Oberbürgermeisterin Mangfall der Brauerei Arnulfbräu nun auch die jahrzehntelang sicher geglaubte Lizenz für die Wiesn. Gisela sieht darin die Rache ihrer ehemaligen Freundin für den geplatzten Immobiliendeal.



Die letzte Rettung ist Dan, Vickys Ehemann und mittlerweile erfolgreicher Geschäftsmann in Sachen Soja-Anbau. Er steigt mit viel Geld in das Familienunternehmen ein und scheint damit die Brauerei ein für alle Mal zu retten. Auch privat läuft es gut, denn Vicky erfährt, dass sie schwanger ist. Allerdings weiß niemand von Vickys Affäre mit dem Braumeister Markus Brandt, der nun auch als potenzieller Vater infrage kommt. Stürzt die Geburt des Kindes die Brauerei erneut ins Chaos?