Bei "Bella Ciao" handelt es sich um Xaver Schwarzenbergers Fortsetzung seiner Komödie "Die Nacht der Nächte". In der TV-Produktion von Ulli und Xaver Schwarzenberger aus dem 1996 ist die vielseitige österreichische Künstlerin Senta Berger wieder in der Rolle der charmanten Anwaltsgattin Teresa zu sehen, die schon in der Vorgängerkomödie "Die Nacht der Nächte" für heftige Turbulenzen sorgte. Das Drehbuch zu "Bella Ciao" verfasste Ulli Schwarzenberger, Regie und Kamera führte Xaver Schwarzenberger. Die Dreharbeiten fanden 1996 in Wien und Taormina, Sizilien, statt.