Wienerwald, da will ich hin!

Zentrum ist bis heute die Stadt Baden. In der k.-u.-k.-Monarchie verlegten Kaiser, Adlige und Bürger ihr gesellschaftliches Leben während der Sommermonate in den keine 40 Kilometer entfernten Kurort südwestlich von Wien. Überhaupt war der Wienerwald Schauplatz für Freud und Leid der Habsburger, insbesondere für Kaiserin Sisi und ihren Mann Kaiser Franz Joseph I. In ihrer Sommerresidenz in Laxenburg verbrachten sie die Flitterwochen, im früheren Jagdschloss Mayerling nahm sich ihr Sohn Kronprinz Rudolf das Leben.