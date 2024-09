Seenland Österreich - Große Seen - südliches Flair

Musikerin Julia Malischnig, Millstätter See

Quelle: ORF/Wega Film

Der Millstätter See ist der nördlichste der großen Kärntner Seen und ist mit 141 Metern der tiefste. Im Norden wird der See vom Bergmassiv der Millstätter Alpe überragt. Im Süden spiegeln sich die bewaldeten Hänge im See und sorgen für die tiefgrüne Färbung. Im Stiftshof des ehemaligen Klosters Millstatt spendet eine 1.000jährige Linde wohltuenden Schatten.



Für die Musikerin Julia Malischnig ist das ein Lieblingsort. In ihren Kompositionen verbinden sich alte und neue Musik. Die Leidenschaft, mit der die Musikerin die Gitarre zum Klingen bringt, trägt die Melodien weit über den See bis ans andere Ufer. ´Nicht hetzen, sondern genießen´ ist das Motto von Lisa und Daniel Steinberger, die gerne aktiv in der Natur rund um den Millstätter See unterwegs sind.