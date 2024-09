Seenland Österreich - Die magischen Seen Niederösterreichs

Künstler Hans Kupelwieser unterwegs auf dem Seebach, Lunz.

Quelle: ORF/Wega Film

Der "Lunzer See", auch oft "Meer der Lunzer" genannt, entstand während der Eiszeit. Die Badetemperaturen scheinen das unter Beweis stellen zu wollen. Er gilt als der kälteste See Niederösterreichs. Mit der Biologischen Station wurde Lunz am See bereits 1905 zu einem Zentrum der Wissenschaft und Forschung im Bereich der Limnologie. 2011 wurde die generalsanierte Biologische Station dem interuniversitären Bildungszentrum "WasserCluster" angegliedert. Untersucht werden aquatische Ökosysteme auf internationalem Niveau.



Der Lunzer See (Bild ganz oben) ist ein kristallklarer Bergsee am Fuß des Dürrensteingebiets. Er wird durch den Seebach gespeist, der dem märchenhaften Obersee entspringt. Kleine Bäche und Wasserfälle sprudeln bergab zum Mittersee und weiter in den Lunzer See. Die Wälder rundum erzählen Geschichten. Förster Bernd Puritscher kennt die ökologischen Zusammenhänge und klärt uns darüber und über die aktuellen Arbeiten im Gelände auf.