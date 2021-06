Dokumentation

Regensburg, da will ich hin!

Regensburg an der Donau, das ist eine mittelalterliche Altstadt, das sind der Dom und die Domspatzen, das Schloss der Fürsten Thurn und Taxis - und eine Mischung aus Traditionellem und Modernem. So ist am 5. Juni 2019 das Museum "Haus der Bayerischen Geschichte" am Donauufer eröffnet worden. Wie das Verhältnis der Regensburger früher zu Bayern war, erfährt Moderator Michael Friemel von einer "Schauspielerin" des 19. Jahrhunderts.

Datum: 14.06.2021