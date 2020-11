Prag, da will ich hin!

Prag ist eine alte Handelsstadt, ein Schnittpunkt der Kulturen - der jüdischen, der Wiener, der Pariser. Vom Mittelalter bis zur Moderne trifft man wie kaum sonst in einer Stadt auf alle historischen Baustile Mitteleuropas. Die Architektur in Prag ist es vor allem, die die Touristen in ihren Bann zieht.