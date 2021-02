Dokumentation

Österreich, da will ich hin! Spezial

Michael Friemel und Simin Sadeghi sind diesmal in Graz und Innsbruck unterwegs. Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs und die Hauptstadt des Bundeslandes Steiermark. Dennoch ist Graz so etwas wie ein Geheimtipp. Weit abgeschlagen im Südosten des Landes gelegen, ist die Stadt näher an Ungarn und Slowenien als an Wien. Im winterlichen Graz gibt es für Moderator Michael Friemel diesseits und jenseits der Mur viel zu entdecken.

Datum: 08.02.2021