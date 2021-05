Dokumentation

Frankreich, da will ich hin! Spezial: Paris und Champagne

Paris einmal anders: Moderator Michael Friemel ist unterwegs in einer der aufregendsten Städte der Welt und entdeckt Orte, die noch so geheim sind, dass sie außer den Parisern kaum jemand kennt. UND: Die Champagne - für viele Urlauber ist die französische Region der Inbegriff für Genuss. Und so begibt sich Moderatorin Simin Sadeghi auf kulinarische Entdeckungstour.

Datum: 31.05.2021