Fernweh: Karibik (5/7)

In Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, trifft Mona Vetsch Franmil Tavarez, der sein Glück als Urimat-Vertreter versucht. Franmil ist in der Schweiz aufgewachsen und fest entschlossen, dem wasserlosen Pissoir – einer helvetischen Erfindung notabene – in der Heimat seiner Eltern zum Durchbruch zu verhelfen. «Dass es mich gibt, ist ein Wunder», sagt Rene Kirchheimer. Sein Vater ist während des Zweiten Weltkriegs als Jude aus Nazi-Deutschland in die Dominikanische Republik geflüchtet. Dem «Fernweh»-Reporter Beni Weber hat er seine Familiengeschichte erzählt.