Edinburgh, da will ich hin!

Edinburgh ist ein Hotspot - wortwörtlich, denn die Stadt ist auf sieben Vulkanhügeln erbaut; und im übertragenen Sinn, denn Schottlands Hauptstadt zieht jedes Jahr mehr Besucher an. Im Kilt geht Michael Friemel der Frage nach, was Edinburgh so attraktiv macht.

Datum: 12.07.2021