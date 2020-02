Baja California - Das andere Kalifornien

Ein höchst seltsames, rosafarbenes, zweibeiniges und blindes Reptil etwa, die Handwühle, ein typischer Sandbewohner, dessen nächste Verwandte rund 3.200 Kilometer entfernt auf dem mexikanischen Festland leben. In die Liste der Kuriositäten reihen sich auch Klapperschlangen, die ihre Rasseln verloren haben, der Boojam, eine Pflanze, die aussieht, als würde sie kopfüber in der Erde stecken und ihre Wurzeln in die Höhe ragen lassen, und mächtige Kakteen, die gut zwanzig Meter hoch und zehn Tonnen schwer werden.