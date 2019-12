Schweizer Flussgeschichten - An der Rhone (3 von 4)

Im Naturschutzgebiet Pfynwald sehen wir, wie der einst eingedämmte Fluss wieder frei fließen darf und sich in all seiner Pracht entfaltet. Der Biologe Pierre-Alain Oggier nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch verschiedenste Lebensräume mit ihrer faszinierenden Biodiversität, die hier wieder entstanden ist. An den Hängen des Tales scheint die Zeit noch langsamer zu laufen. René Schnyder sorgt mit seinen Schwarznasenschafen für den Erhalt der Almwiesen auf der Bachalpe. Hannelore Tsokhim-Bumann versorgt die Gäste ihres historischen Wirtshauses im verwinkelten Bergweiler Albinen nach alter Selbstversorgertradition. Was früher normal war, trifft heute den Zahn der Zeit. Die bäuerliche Landwirtschaft, umweltschonend und nachhaltig, spielt aufgrund des Wasserkreislaufes bis an die Rhône eine Rolle.