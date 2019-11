Schweizer Flussgeschichten - Am Inn (2 von 4)

Gioconda Segantini begleiten wir an die Inn-Quelle, in die Albula Alpen. Sie stimmt uns ein in die farbenreiche, faszinierende Welt des Engadins. Zu einem Fotoshooting sind wir am Silvaplanersee mit Fotograf Daniel Meuli verabredet. Mit seiner selbst gebauten Camera Obscura hält er die Schönheit der Natur in Einzelstücken auf Papier fest. – Mehr über die Spitzfindigkeiten der Wasserversorgung auf knapp 2500 Metern Höhe, erfahren wir von Älpler Christian Bartl, der im Sommer 160 Angus-Rinder auf dem Muottas Muragl beherbergt und eine kleine Alp-Beiz betreibt. Züchter Gian Peter Niggli erzählt uns von den schwarzen, edlen Rindern und über die Viehwirtschaft in den Bergen.