Der Silberberg

Schmiede

Quelle: ORF/mrc-film/Mario Hopfgartner

Besonders spannend waren die Dreharbeiten mit einem Tuxer Stier. Er sollte seine Hörner in den Boden rammen. Direkt vor einer Magd. Genauso wie in der Sage vom ersten Silberfund berichtet wird. Und nach einigen Stunden Dreh war es dann so weit: "Er kniete sich hin, stieß seine Hörner in den Boden und erhob sich dann mit einem mächtigen Brüller. Das war ein beeindruckendes Naturschauspiel", erinnert sich der Regisseur. Manfred Corrine: "Die Silberära in Tirol hat die Welt verändert. Und heute erinnert sich kaum noch jemand daran. Wir wollen den Zusehern diese Geschichte hautnah erzählen, mit spannenden Bildern die Arbeitswelt der Bergknappen zeigen und das soziale Gefüge des Mittelalters vorstellen."