Auf den Schienen des Doppeladlers - Aufbruch ins Eisenbahnzeitalter

1827: Die erste Eisenbahn am europäischen Kontinent von Budweis nach Gmunden

Quelle: ORF/Gernot Stadler Filmproduktion/Kurt Hoerbst

Die Dokumentation von Björn Kölz und Gernot Stadler beleuchtet die vielfältigenFolgen des Bahnbaues, sei es die Entstehung der Sommerfrische in den verschiedenen Regionen, die Vereinheitlichung der Zeit oder die enorme Bedeutung der Eisenbahn für das Militär und die Kriegsführung.



So gilt der Erste Weltkrieg auch als der große Eisenbahnkrieg. "Auf den Schienen des Doppeladlers" ist eine Reise entlang der alten Bahnlinien in die Länder der ehemaligen Habsburgermonarchie und entführt den Zuseher in zahlreiche Regionen und Orte, die eng mit der Geschichte des einstigen Vielvölkerreiches im Herzen Europas zusammenhängen. Zu Wort kommen Eisenbahnspezialisten, Schriftsteller und Historiker wie zum Beispiel Manfried Rauchensteiner (A), Martin Pollack (A), Jurko Prochasko (UA), Lezek Mazan (PL), Roberto Todero (IT) oder Mladen Bogič (Slo).