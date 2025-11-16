Bauernprinzessin

Im Bild: Krista Posch (Ilse), Roszwitha Szyszkowitz (Verena), Sissi Wolf (Anna)

Quelle: ORF

In die Rolle der jungen, geradlinigen und selbstbewussten Bergbäuerin Anna konnte sie sich leicht einfühlen: "Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und mein Opa und mein Onkel sind selbst Bauern. Die haben mir schon gezeigt, wie man Kühe melkt" so Sissi Wolf. Und auch das Aufmüpfige ist ihr nicht fremd: "Ich bin auch privat eine starke Frau - als Teenager hab ich ganz schön gegen meine Eltern rebelliert" so Wolf rückblickend.



Dennoch will sie in ihrer Schauspielkarriere nicht auf starke ländliche Charaktere festgelegt werden. "Eine Rolle als urbane Frau würde mich jetzt sehr reizen" wünscht sich die Tirolerin für die Zukunft. Seit diesem Interview im Jahr 2003 konnte sich Sissy Wolf über Rollen in "Tatort", SOKO Kitzbühel, "Der Bär ist los" etc. freuen, steht auf Theaterbühnen und ist Vortragende bei Literaturabenden.