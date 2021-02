Schöne genormte Welt

Kaum bekannt ist das Ringen hinter den Kulissen des Deutschen Instituts für Normung, das viele Normungsprozesse begleitet. Für Unternehmen ist die Mitgestaltung der Normen ein strategisches Instrument im Wettbewerb. Es gilt: "Wer die Norm setzt, macht den Markt."



Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaft entwickeln die Normen. Wer in die Festlegung dieser Standards in seiner Branche involviert ist, kann sich einen Wissens- und Zeitvorsprung vor der Konkurrenz sichern. Der Film geht dem Prozess der Normung vom Antrag bis zur fertigen Norm nach. Er zeigt, welche Personen und Strategien sich dahinter verbergen - und dass keine Norm unumstößlich ist.



Das Deutsche Institut für Normung in Berlin ist ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein, mehr als 100 Jahre alt, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Normen und Dienstleistungen finanziert. Normen, die aktuell er- oder überarbeitet werden, sind zum Beispiel: Computertastaturen, Erste-Hilfe-Koffer, Dunstabzugshauben, Schuhe, Hörgeräte oder Zigaretten. Neben solchen Alltagsstandards gibt es auch skurrile Normen wie jene, die Länge und Stabilität von Kondomen oder die elektrische Leitfähigkeit von Honig festlegen. Es gibt sogar eine Norm für die Norm: die DIN 820.



Aber auch internationale Normen werden immer wichtiger - so vertritt das Deutsche Institut für Normung die Bundesrepublik Deutschland in der ISO, der International Organization for Standardization, die beispielsweise für die ISO 9000 -Qualitätsmanagement - zuständig ist.