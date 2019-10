Highspeed-Internet aus dem All

Dabei müssen die Satelliten auf ihrem Weg zu ihrer endgültigen Umlaufbahn in 1.200 Kilometern Höhe durch eine dichte Wolke aus GPS- und Erdbeobachtungssatelliten sowie dem Weltraummüll der vergangenen 60 Jahre. Kollisionen sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Und Hunderte weitere Mini-Satelliten im All bedeuten für die Zukunft: noch mehr Weltraumschrott.



Über den Globus verteilt müssen einige Dutzend Bodenstationen aufgebaut werden, die den Satellitenschwarm im Orbit mit Internetdaten versorgen und Datenpakete aus dem All auffangen können. Dazu ist eine ausgeklügelte Antennentechnologie nötig, die es in ausreichender Stückzahl heute noch gar nicht gibt. Von den schwierigen regulatorischen Herausforderungen für Internetprovider in über 200 Staaten und Territorien ganz zu schweigen.



Die Dokumentation berichtet aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Korea.