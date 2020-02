Grenzen des Lichts

Nachtkerze - UV-Aufnahme mit sichtbar gewordenen "Saftmalen" ("Landebahnkennzeichnung" für Insekten)

Quelle: ORF/AV Dokumenta

Mit aufwendiger Kameratechnik werden die besonderen Fähigkeiten von Tieren gezeigt: Eine Biene etwa kann im ultravioletten Bereich Signale von Blüten empfangen, die sie auf die besten "Landebahnen" auf den Blüten geleitet, um den Blütennektar optimal zu sammeln und so die Pollen der Blüten zu verbreiten. Greifvögel wiederum können im ultravioletten Bereich Urinspuren von Mäusen aus großer Höhe beobachten und so gezielt ihre Opfer lokalisieren.



Die Kraft der Röntgenstrahlen sind allgemein bekannt - wie aber sieht ein vollbesetzter Autobus im Röntgenlicht aus? Im tiefen Infrarot können dagegen Temperaturen sichtbar gemacht werden - so erkennt man etwa, dass die Ohren der Elefanten weit kühler sind als der restliche Kopf. Schließlich werden Signale aus dem Weltraum sichtbar gemacht, die zeigen, wie vielfältig sich die Welt des Lichts in unserem Kosmos ausbreitet. Um all diese Geheimnisse zu lüften, war es notwendig, spezielle Kameras teils neu zu konstruieren, teils vorhandenes Gerät umzubauen.