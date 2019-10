«Einstein» am Tatort: Wenn die Wissenschaft Verbrecher jagt

Heute werden bei einem Mord oft Hunderte DNA-Spuren analysiert, denn jede Berührung hinterlässt eine sogenannte Kontaktspur. Die Genetiker sind gefordert, denn die Spuren werden auch immer schwieriger zu interpretieren – und das wird auch in Zukunft so bleiben, wenn Augen- und Haarfarbe vorhergesagt werden können. Fingerabdruck: bitte Vorsicht! Seit über hundert Jahren schwören Forensiker auf Fingerabdrücke als das Beweismittel schlechthin. Doch dann verhaftet beim Terroranschlag in Madrid 2003 ausgerechnet das FBI den Falschen. Ein Skandal, der die Forensik in ihren Grundfesten erschüttert – und die Fingerabdruckexperten zur Vorsicht mahnt.