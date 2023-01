Kraftakt fürs Klima - Wege aus dem Notstand

Die großen Übertragungsnetzbetreiber arbeiten bereits an weitreichenden Anpassungen der Stromnetze. Tim Meyerjürgens von TenneT, einem der größten Netzbetreiber in Deutschland, nennt Beeinträchtigungen, die bereits durch die Ausschläge des Klimawandels auf die Energieversorgung und damit die Netzstabilität wirken - wie zum Beispiel Überflutungen und Trockenzeiten. Hinzu kommt, dass die erneuerbaren Energien immer vom Gebot von Wind und Sonne abhängen. Im Auftrag der Bundesregierung sind erneut Stresstests durchgeführt worden, um die Belastungsgrenze und Stabilität des Netzes zu erkunden.



Mit der Erkenntnis, dass die Zukunft der Energieversorgung anstelle weniger großer Kraftwerke eine größere Anzahl an kleineren Erzeugern bringt, kommen auch mehr und mehr regionale Netze ins Spiel. Ohne fossile Brennstoffe wird es in den Städten bald keine Kraftwerke mehr geben. "In Zukunft wird das Kraftwerk der Städte draußen auf dem Land stehen", sagt Tim Meyerjürgens.



In der brandenburgischen Ortschaft Feldheim werden Strom und Wärme autark, also unabhängig von der sonst verpflichtenden Energieversorgung, produziert. Die Feldheimer haben sich etwas erkämpft, was sonst eigentlich nicht möglich ist. Regionale Netze sind nur als Zulieferer für das bundesweite Stromversorgungsnetz zugelassen. Ihr Strom muss per Gesetz an die Börse gehen, wo sich dann jeder einkaufen darf. Der Börsenpreis des Stroms richtet sich unter anderem nach der Merit-Order, dem Preis der teuersten Stromquelle. Ein Paradox für die Solar- und Windenergie, denn sie sind die günstigsten Stromproduzenten und versorgen Deutschland zu bereits über 50 Prozent mit Energie. Dennoch zahlen die deutschen Stromkunden – außer den Feldheimern - den um ein Vielfaches höheren Preis, der sich am derzeit überteuerten Gas orientiert.