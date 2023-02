Die Alpen im Umbruch - Klimawandel im Gebirge

Prof. Jan Beutel, Univ. Innsbruck - hier werden die Veränderungen in den Bergen genau beobachtet und ausgewertet

Quelle: ORF/ORF-Tirol

Im Schweizer Kanton Graubünden stürzte im August 2017 der Cengalopfeiler ein. Drei Millionen Kubikmeter Gestein donnern zu Tal, acht Wanderer kamen dabei ums Leben. Der Berg wurde schon seit Jahren von einem Messsystem überwacht. Das Dorf konnte so rechtzeitig evakuiert werden.



Der Hochvogel, ein Berg in den Allgäuer Alpen, ist schon seit Jahren in Bewegung. Die Spalten, die sich hier auftun, sind gewaltig und stammen von natürlichen Erosionsprozessen. Wann und wie der Berg einstürzen wird, lässt sich aber trotz aller Forschung nicht genau vorhersagen.



All diesen Szenarien sind wir nicht unbedingt schutzlos ausgesetzt. Wissenschaftler/innen versuchen, mit Kartierungen und Analysen Gefahrenbereiche einzugrenzen und zu verstehen. Die Berechnung von Sturzbahnen und Gefahrenmustern tragen dazu bei, Frühwarnsystemen zu installieren. Verbauungen schützen Siedlungsräume und Straßen. Was sich in der Natur und in der Wissenschaft in dieser Richtung alles bewegt, dieser Frage ist Christiane Sprachmann mit ihrem Team nach gegangen.