Daten, die das Klima retten? - Unterwegs im Dienst der Wissenschaft

Permafrostforscherin Annett Bartsch

Quelle: ORF/Peppo Wagner Filmproduktion.

Annett Bartsch hat sich auf die Beobachtung und Vermessung von Permafrostgebieten spezialisiert: „Seit Beginn der Messungen um die Jahrtausendwende sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg der Bodentemperaturen. Wenn der Trend so weitergeht, wird es in zwanzig Jahren, zumindest in Zentralspitzbergen, keinen Permafrost mehr geben.“



Der arktische Archipel gilt als weltweit größtes „Labor“ der Arktisforschung (Bild oben), auch für Annett Bartsch - allerdings nur in Begleitung bewaffneter Guides, wenn es in das freie Gelände gehen soll. Denn neben 2.000 Menschen zählen auch mehr als 3.000 Eisbären zu den „ständigen Bewohnern“ der norwegischen Inselgruppe.