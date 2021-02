Von Covid bis Klima - Können Afrikas Wälder der Welt helfen?

Vor dem Hintergrund dieser Bedrohung will das UN-Umweltprogramm UNEP in Nairobi weltweit eine Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen ausrufen. Kann die Anpflanzung von Bäumen die Welt retten? COVID-19 und die Gefahr neuer Viren sind ja nur die jüngsten Gründe, in Wiederaufforstung zu investieren. Ohne intakte Wälder funktioniert auch nicht der Schutz des Klimas oder der Wasserressourcen.