Wissen

Brasilien - Die Virusjäger

Forscher in Brasilien suchen nach bisher unbekannten Viren, die auf den Menschen übertragen werden können. Dabei spielt die Umweltzerstörung eine große Rolle. "Die nächste Pandemie kommt aus dem Amazonas", sagt Dr. Alessandra Nava. Die Wissenschaftlerin aus Manaus forscht an Fledermäusen. Sie will herausfinden, welche Viren im Urwald versteckt sind und auch für Menschen gefährlich werden könnten.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.03.2021