Augen der Wüste - Eine Reise zu den größten Teleskopen der Erde

Ein perfekter Tag am Paranal. Wogende rote Hügel breiten sich unter dem außergewöhnlich klaren blauen Himmel aus, der typisch für das Paranal-Observatorium der ESO ist.

Quelle: ORF/ESO

Zuerst geht’s auf 2600 Meter Seehöhe, zum "Very Large Telescope" am Observatorium auf Cerro Paranal. Die Bedingungen in dieser Region der Erde sind für Menschen eine ständige Herausforderung. Von jeglicher Zivilisation abgeschieden, liegt Cerro Paranal in einer der trockensten Wüsten der Welt. Der extrem isolierte Ort erinnert an ein Leben auf einem fremden Planeten. Die Europäische Südsternwarte feierte 2012 ihr 50-jähriges Bestehen. Sie ist eine Forschungsorganisation mit 15 Mitgliedsländern, seit 2009 ist auch Österreich dabei.

Grund genug, den fünf österreichischen Fachjournalisten die einzigartige Möglichkeit zu bieten, hinter die Kulissen der astronomischen Forschung zu blicken.



Das Observatorium auf Cerro Paranal ist einer der weltbesten Standorte für astronomische Forschung. Der Grund dafür ist ein Zusammenspiel von klimatischen und geographischen Faktoren. Im Westen liegt die Pazifikküste mit seinem kalten Humboldtstrom. Dieser erzeugt dort eine Inversionsschicht aus kühler Luft, die die Bildung von Regenwolken verhindert. Im Osten halten die Anden wiederum durch ihre natürliche Höhe Schlechtwetterfronten ab. Darüber hinaus ist die geringe Bevölkerungsdichte in Chile von Vorteil und die Lichtverschmutzung in der Atacama damit sehr gering. Alles in allem ein optimaler Standort für ein astronomisches Observatorium.