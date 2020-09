wissen aktuell: Sonne, Wind und Wolkenbruch - - Das Wetter endlich verstehen!

Um das Wetter vorhersagen zu können, werden heutzutage eine Menge Daten gesammelt - unter anderem von Satelliten, Wetterballons und Flugzeugen. Trotzdem fällt die ortsgenaue Vorhersage von Unwettern schwer, weil Daten aus Bodennähe fehlen. Wissenschaftler wollen das ändern.



Wetter-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch verstehen wir die angezeigten Symbole und Zahlen überhaupt richtig? Was bedeutet eine "Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent"? Und ist das Wetter in Süddeutschland tatsächlich besser als in Norddeutschland - oder ist das ein Mythos?



Besonders in den Alpen ist das Wetter unberechenbar. Wegen ihrer Lage und ihrer Höhe beeinflussen sie maßgeblich Wetter und Klima in Mitteuropa. Fünf Vegetationszonen finden sich in den Alpen auf nicht mal 5000 Metern Höhe zusammengedrängt. Das führt zu viel extremeren Wetterphänomenen als im Flachland. Obendrein bilden die Alpen eine Art Riegel, der sämtliche Luftbewegungen in Mitteleuropa beeinflusst. Doch der Klimawandel verändert die Alpen und damit auch unser Wetter.



"wissen aktuell: Sonne, Wind und Wolkenbruch - Wetter endlich verstehen" hilft, das Wetter und seine Vorhersage besser zu verstehen.