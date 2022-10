wissen aktuell: Science for Future - - Wissensexpedition mit Jacob Beautemps

Auf seiner Wissens-Expedition macht sich der Science-YouTuber und Forscher Jacob Beautemps auf die Suche nach Lösungen, wie CO2 aktiv aus der Luft gefiltert werden kann. Welche technologischen oder natürlichen Methoden gibt es? Wie funktionieren sie - und können sie das, was sie versprechen, tatsächlich halten? Seine Entdeckungsreise führt Jacob Beautemps zu einem gigantischen CO2-Staubsauger nach Island, weiter zu Islands größtem Aufforstungsprojekt aller Zeiten bis in die Moore von Deutschland.



Außerdem wagt Jacob einen Blick in die Zukunft: Was wird im Jahr 2050 in unserem Einkaufswagen landen? Auf der Suche nach den Nahrungsmitteln der Zukunft stößt er auf einige der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es gilt, die stetig wachsende Weltbevölkerung mit gesunden, leicht zugänglichen und klimafreundlichen Lebensmitteln zu versorgen. Hinzu kommt, dass durch den Klimawandel die bereits ohnehin knappen Flächen durch Dürren und Überschwemmungen immer mehr bedroht werden. Wenn wir die Weltbevölkerung im Jahr 2050 ernähren wollen, müssen also neue Lösungen zur Herstellung nachhaltiger und widerstandsfähiger Lebensmittel gefunden werden. Auf seiner Wissens-Expedition besucht Jacob eine Vertical Farm und lässt sich dort den Gemüseanbau der Zukunft zeigen, er probiert Insekten im sogenannten "Food Silicon Valley" in den Niederlanden und fährt hinaus aufs Meer zu einer Offshore-Algenfarm.



Unsere Erde versinkt im Plastikmüll, Meere und Böden sind mit Plastikteilen verschmutzt, und längst landet Mikroplastik auch in unserer Nahrungskette. Die Müllmassen zeigen, dass das bisherige Recycling offenbar nicht ausreichend funktioniert. Aber wo hakt es? Und wie könnten neue Lösungen aussehen? Jacob macht sich auf die Suche nach Antworten und stößt dabei auf überraschende Lösungsansätze. Seine Reise führt ihn zu einer der größten Recyclinganlagen Europas, er experimentiert mit Mehlwürmern und plastikfressenden Enzymen und besucht ein Unternehmen, das Bioplastik aus "flüssigem Holz" herstellt. Können diese innovativen Methoden ein Schlüssel sein, um die Plastikflut zu bekämpfen?