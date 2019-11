Krefelder Insektenkundler kontrollieren eine Insektenfalle.

Für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgte 2017 die sogenannte "Krefelder Studie". Engagierte Insektenkundler verfolgten über fast 30 Jahre lang die Entwicklung der Insektenpopulationen an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfahlen. Das Ergebnis: Die Biomasse der Insekten verringerte sich von Jahr zu Jahr mehr. Mittlerweile sind 75 Prozent der Insekten dort verschwunden. Die Insekten sterben - ein Trend, der weltweit zu beobachten ist.