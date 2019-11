wissen aktuell: Kunststoff überall - - Wege aus der Plastikflut

Mikroplastik in deutschen Flüssen und Seen kann auch in die menschliche Nahrung gelangen und die Gesundheit gefährden. Immerhin gibt es seit Anfang 2019 ein neues Verpackungsgesetz, das helfen soll, die Recyclingquote zu erhöhen - dennoch setzt der Handel weiter auf Plastikverpackungen und Einwegflaschen.



"wissen aktuell" fragt: Warum ist der Anteil alternativer, biologisch gut abbaubarer Kunststoffe so gering? Und warum wird es uns Verbrauchern so schwer gemacht, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten?