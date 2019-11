Fettarm, laktose- und glutenfrei, vegan, Low Carb oder Paläodiät - Verbrauchern wird ständig etwas Neues angeboten. Der Markt boomt. Immerhin ist in Deutschland etwa jeder zweite Erwachsene übergewichtig. Doch wie viel Verzicht ist sinnvoll?



Ernährungsratgeber und Diätempfehlungen füllen neben klassischen Kochbüchern die Regale. Radikale Diäten sind oft kontraproduktiv - unter anderem wegen des bekannten Jo-Jo-Effekts. Mit einigen Tricks lässt sich aber tatsächlich dauerhaft und gesund abnehmen.



Auch der Zuckerkonsum lässt sich verringern. Zucker liefert nicht nur überflüssige Kalorien, es gibt auch Hinweise darauf, dass er für die steigende Zahl der Typ-2-Diabetes-Erkrankungen mitverantwortlich ist. Außerdem: Was gesund ist und was nicht, scheint immer auch abhängig vom Zeitgeist zu sein. Getreide, Milch und Co. - bestimmte Lebensmittel sind mal "in", mal "out".