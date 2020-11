wissen aktuell: Der Kopf isst mit! – - Wie Essen unser Denken beeinflusst

Andere Studien deuten darauf hin, dass die Zusammensetzung der Nahrung auch Emotionen wie Aggressivität oder Sozialverträglichkeit beeinflusst.



Was wir denken und fühlen, prägt unsere Essgewohnheiten. Es bestimmt, ob wir Ballaststoffe in die Müslischüssel schütten oder ein saftiges Steak auf den Grill legen. "wissen aktuell" erklärt den Einfluss unseres Essens auf Körper und Psyche und zeigt Wege, sich gesund zu ernähren.



Essen ist oft Image-Sache: Mit Fleisch ein echter Mann sein - oder vegetarisch glücklich leben? Das Naschen einer fair gehandelten, CO2-neutralen Schokolade ist auch eine Möglichkeit, seinem Lebensgefühl Ausdruck zu verleihen.



Unsere Ernährung wirkt sich im Körper aus und kann zu Krankheiten wie Bluthochdruck führen. Welche Lebensmittel senken den Blutdruck? Und welche Rolle spielt Salz bei der Entstehung von Bluthochdruck? Manche Nahrungsmittel fördern entzündliche Prozesse im Körper. Und Entzündungen können sogar depressive Verstimmungen verursachen. Gibt es eine Anti-Depressions-Diät?



Dass zu viel Fett und zu viel Zucker in der Ernährung Schaden anrichten können, ist längst bekannt. Doch was bringt Gesundheit und ebenso Genuss? Vielen Menschen fällt es schwer, sich gesund zu ernähren. Können kleine Motivationstricks - Nudging genannt - nachhaltige Verhaltensänderungen ankurbeln?