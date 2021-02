Das Eis schmilzt - Klimawandel in den Polarregionen

In Grönland und Norwegen schmelzen die Gletscher. Außerdem tauen die Permafrostböden in den nordischen Staaten auf. Sie setzen klimaschädliche Gase wie Methan und CO2 frei und heizen die Atmosphäre auf. Nicht nur die Eisbären verlieren so ihre Lebensgrundlage: Durch die Gletscherschmelze in Grönland, vor allem aber auch in der Schelfeisregion der Antarktis, gerät das Ökosystem zunehmend in Gefahr. Ein Anstieg des Meeresspiegels ist zu befürchten, was weltweit zu Überschwemmungen führen könnte.