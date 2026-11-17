Der Mount Everest ist kein märchenhafter Ort. Seit der Erstbesteigung im Jahr 1953 haben über 6000 Bergsteiger den Gipfel erreicht, doch mehr als 300 sind bei dem Versuch ums Leben gekommen – etwa 200 Leichen liegen verlassen auf dem Berg. Eingefroren in Eis und Schnee dienen sie teilweise als makabre Wegweiser. Tragischerweise sind ein Drittel dieser Leichen Sherpas.



Für Mingma symbolisieren diese gefrorenen Leichen die Entweihung eines heiligen Orts. Als Buddhist glaubt er, dass die Berggötter erzürnt sind. Mingma, der in Nepal als Nationalheld verehrt wird, zählt zu den besten Höhenbergsteigern aller Zeiten. Er fand früh spirituelle Nahrung in den hoch aufragenden Gipfeln seiner Heimat – besonders in Chomolungma, wie die Sherpas den Everest nennen, der heiligen Heimat der Berggötter.



Mingmas Mission ist es, die dunkle Seite des Everest aufzudecken, wo Menschenmengen und immer mehr Todesfälle die lebensbedrohlichen Risiken hervorheben, denen Sherpa-Bergführer ausgesetzt sind. Um die Götter zu besänftigen, wird er ein kleines Team von Sherpas auf einer lebensgefährlichen Mission anführen, um einen verstorbenen Bergsteiger aus der Todeszone des Everest zu bergen. Durch seine Geschichte hofft er, dass die Zuschauer den Berg respektieren und die wahren Kosten seiner Kommerzialisierung verstehen werden.



Der Dokumentarfilm "Everest Dark" von Jereme Watt und Michael Bodnarchuk

wurde über acht Jahre hinweg von erstklassigen Hochgebirgskameraleuten gedreht und von der oscarnominierten Ina Fichman produziert. Der Film ist eine visuell atemberaubende Erkundung der Kommerzialisierung des Everest und der spirituellen Belastung für die Sherpas.