Der Geologe Dr. Martin Pepper ist dabei die treibende Kraft. Seit frühester Kindheit fasziniert ihn die Erzählung des griechischen Philosophen Platon. Dieser erwähnte erstmals ein Reich mit Namen Atlantis, das nach einem verlorenen Krieg gegen Athen im Meer versank. Die Hinweise in dieser Erzählung will Pepper nutzen, um Atlantis zu finden.



Sein Unterfangen führt ihn zuerst nach Santorin, seinem "Hauptverdächtigen". Hier ereignete sich vor circa 3600 Jahren eine der bislang größten Naturkatastrophen: Der Vulkan, der die Insel bildet, brach mit unvergleichlicher Wucht aus. Dies ging als "Minoische Eruption" in die Geschichte ein. Ein Ereignis, das in weiten Teilen des Mittelmeeres Spuren hinterließ.



Auf Santorin versucht ein internationales Team, mit Bodensonar und Unterwasserrobotern Beweise dafür zu finden, dass das reale Santorin und das Atlantis der Geschichte identisch sind. Ein Vorhaben, das viel Zeit und Geduld erfordert. Derweil macht Dr. Pepper sich auf die Suche nach weiteren Beweisen. Diese Reise führt ihn über die Kanaren nach Athen bis in das Tal der Könige und vor allem tief in die Vergangenheit.



"Atlantis - Auf der Jagd nach dem Mythos" begeistert mit eindrucksvollen Bildern und spannender archäologischer Thematik. Merkmale, für die der Sendeplatz "Terra X" seit über 30 Jahren steht. Dabei wird das Thema nicht museal angestaubt, sondern zeitgemäß aufgearbeitet. Die Vergangenheit wird mithilfe von Computerrekonstruktionen zu neuem Leben erweckt. Eine für den Zuschauer nacherlebbare Spurensuche in der Art klassischer "Whodunits" macht die Jagd nach Atlantis zu einem kriminalistischen Abenteuer.