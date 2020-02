Wissen

Ägypten - Großmacht am Nil

Immer wieder bedrohen vorderasiatische Herrscher das Land am Nil. In dieser Situation besteigt Thutmosis III. den Thron. Er wird als größter Feldherr in die ägyptische Geschichte eingehen.

Produktionsland und -jahr: 2011

Datum: 26.03.2021